Си Цзиньпин посетит Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", - указали в пресс-службе.