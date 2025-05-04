АБР намерен увеличить объем ежегодного кредитования

Азиатский банк развития (АБР) планирует увеличить объем ежегодного кредитования в ближайшие 5-10 лет.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный экономист и генеральный директор Департамента экономических исследований и оценки воздействия на развитие АБР Альберт Парк, выступая на сессии "Глобализация как движущая сила устойчивого развития" в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР в Милане.

Он подчеркнул приверженность банка наращиванию объемов финансирования и укреплению глобальных партнерств для удовлетворения растущих потребностей в устойчивом развитии.

"Что касается финансирования, именно такой подход сейчас и реализуется", - отметил Парк, указав на изменение стратегий многосторонних банков развития (МБР) на фоне сокращения объемов международной помощи и государственных бюджетов.

По его словам, несмотря на то, что такие учреждения, как USAID, недавно прекратили или сократили свою деятельность, МБР усиливают активность. "Все многосторонние банки развития планируют увеличить объемы финансирования благодаря проведенным оценкам достаточности капитала, которые позволили банкам активнее использовать имеющийся капитал", - добавил он.

Согласно заявлению Парка, АБР намерен увеличить ежегодное кредитование с приблизительно 24 миллиардов долларов до более чем 30 миллиардов долларов в течение следующих 5-10 лет. "Эти средства потребуются для реализации множества задач", - отметил он, указав на возрастающее внимание к климатическому финансированию и ключевую роль частного сектора.

"Все понимают, что финансирования со стороны МБР и государственных структур будет недостаточно для удовлетворения потребностей как в смягчении последствий изменения климата, так и в адаптации к ним", - сказал Парк. - "МБР также активно поддерживают развитие частного сектора и мобилизацию частных инвестиций".

Он также отметил укрепление институциональных партнерств. "Недавно мы подписали соглашение с Всемирным банком. У нас действует система взаимного доверия, теперь мы можем более свободно осуществлять совместное финансирование", - сообщил он, охарактеризовав это как шаг, повышающий эффективность и масштаб работы.

Несмотря на глобальную неопределенность, Парк выразил уверенность в дальнейшем движении вперед. "Долгосрочные обязательства и взаимодействие, которым следуют многие международные организации, продолжаются, совершенствуются, укрепляются и развиваются", - резюмировал он.