В Европе создадут замену американским F-35

Европейские члены НАТО активизировали участие в программах по созданию истребителей нового поколения на фоне опасений по поводу поставок F-35 из США. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Больше стран Европы захотят принять участие в разработке самолетов следующего поколения и, в частности, захотят, чтобы их отечественная промышленность внесла свой вклад в программы шестого поколения", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ключевым фактором для замены F-35 на другие истребители стал рост недоверия к Вашингтону на фоне политики президента США Дональда Трампа. При этом отмечается, что сами программы пока находятся на раннем этапе, и новые истребители разработают не раньше середины 2030-х годов.