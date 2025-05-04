Концерт в Стамбуле, посвященный 140-летию великого Узеира Гаджибейли

В рамках проекта "Поддержка молодежи" Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Стамбульском университете Мармара, на факультете педагогики имени Ататюрка, состоялся очередной яркий концерт, посвященный 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов: ученица Художественной гимназии при Азербайджанской национальной консерватории Сура Руфат (скрипка) и ученица средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Хадиджа Джахангирова (фортепиано), которые выступили с великолепной концертной программой.

Сначала заместитель директора филармонии, доктор философии по искусствоведению Айла Керимова-Закария предоставила подробную информацию о проекте и поприветствовала гостей и участников мероприятия.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Арифа Меликова, Саида Рустамова, Никколо Паганини, Фредерика Шопена, Генрика Венявского и Сергея Рахманинова.

Отметим, что модератором мероприятия выступила преподаватель факультета изобразительных искусств Университета Мармара Айтач Рзагулиева, которая предоставила слушателям интересную информацию о каждом произведении, сделав вечер еще более запоминающимся.

В конце концерта Университет Мармара вручил участникам дипломы, памятные подарки и сувениры. Этот высокоорганизованный вечер стал вкладом в развитие азербайджанской культуры и поддержку молодых талантов.

Организаторами мероприятия выступили Азербайджанская государственная академическая филармония им. М. Магомаева, преподаватель факультета изобразительных искусств Университета Мармара А. Рзагулиева и создатели Центра Hoş Sanat.

Напомним, что проект "Поддержка молодежи" реализуется филармонией уже 10 лет и направлен на выявление и поддержку молодых талантов в Азербайджане. Идея проекта принадлежит народному артисту Азербайджанской Республики, профессору, директору филармонии Мураду Адыгезалзаде, а координатором проекта является замдиректора филармонии, доктор философии по искусствоведению Керимова-Закария.