АБР запускает Фонд природного капитала объёмом $150 млн

Азиатский банк развития (АБР) запускает Фонд природного капитала объемом $150 млн при поддержке Глобального экологического фонда и с ожидаемым участием других партнеров. Об этом заявил президент АБР Масато Канда в ходе 58-й Ежегодной встречи банка в Милане, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эта инициатива в области продовольственных систем - не только ответ на текущие потребности. Это долгосрочная инвестиция АБР в более устойчивое, инклюзивное и стабильное будущее. Вместе с нашими партнерами мы строим продовольственные системы, которые обеспечивают питание, поддерживают средства к существованию и защищают нашу планету", - отметил он.

Канда также прокомментировал текущую ситуацию в Азии и Тихоокеанском регионе.

"Региональная экономика по-прежнему демонстрирует устойчивость, но впереди много неопределенностей. Это означает, что нельзя допускать самоуспокоенности. В эти непростые времена АБР остается надежным партнером. В качестве президента я намерен продолжать поддерживать наши страны-члены в укреплении устойчивости к экономическим потрясениям, содействии устойчивому росту, созданию рабочих мест и улучшению жизни беднейших и наиболее уязвимых слоев населения", - подчеркнул он.

Канда также отметил необходимость продолжения реформ для обеспечения долгосрочного роста и стабильности. По его словам, странам следует придерживаться двух ключевых стратегий: во-первых, проводить взвешенную экономическую политику для сохранения стабильности и поддержания инвестиционных потоков; во-вторых, развивать региональную связность для укрепления коллективной устойчивости региона.