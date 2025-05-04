АБР нацелен на реализацию проектов по улучшению связей в Южном Кавказе и Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) готов реализовать максимально возможное количество проектов, направленных на развитие связности в Южном Кавказе и Центральной Азии.

Об этом заявил президент АБР Масато Канда на пресс-брифинге в рамках Ежегодной встречи банка в Милане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Региональное сотрудничество и интеграция - это один из наших высших приоритетов. Это важно не только для экономики, но и для стабильности в регионе. Это влияет не только на субрегион, но и на глобальную торговлю. Для мировой экономики, особенно в сферах транспорта, энергетики и производительности, это по-настоящему трансформирующие изменения, способные сделать общество и человечество в целом лучше", - отметил он.

Говоря о поддержке энергетической интеграции в странах АСЕАН, Канда подчеркнул, что АБР придаёт большое значение таким инициативам.

"Существует множество путей, включая, конечно же, и Центральную Азию, и Южный Кавказ. Мы сейчас прилагаем серьезные усилия для реализации подходов регионального сотрудничества и интеграции и поиска жизнеспособных проектов. И совместно с партнерами на местах мы хотим реализовать как можно больше таких проектов", - подчеркнул глава АБР.