МВД Азербайджана предупреждает граждан

В Азербайджане продолжаются кражи с банковских карт граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана, злоумышленники продолжают использовать различные киберметоды для хищения денежных средств с карт.

В ведомстве напоминают, что такие данные, как CVV/CVC-код на карте, OTP-код, получаемый по SMS, логины и пароли для доступа к системам, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией:

"Если эти данные попадают в руки посторонних, они могут похитить имеющиеся средства, а при их отсутствии - нанести ущерб, оформив кредиты на ваше имя", - говорится в заявлении.

Так, 1 мая с карт различных граждан с помощью кибермошенничества были похищены следующие суммы: 13 697, 7 000, 2 800, 2 400, 723, 349, 220, 150 и 104 маната.

Гражданам настоятельно рекомендуется быть внимательными к подозрительным звонкам с предложениями о "выгодных" заработках, страховках, оформлении виз, якобы "усилении" банковских счетов или пополнении баланса.

Категорически запрещается передавать личные банковские данные незнакомым лицам - это небезопасно.