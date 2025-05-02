Рубио назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном.

Как передает Day.Az, по его словам, Тегеран должен допустить инспекторов на все атомные объекты.

"Если они хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида, в том числе американских", - подчеркнул глава Госдепа.

Рубио добавил, что экспертами могут выступать и представители других стран, однако Иран не сможет запретить доступ проверяющим из США.