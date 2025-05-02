https://news.day.az/world/1749499.html Рубио назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном. Как передает Day.Az, по его словам, Тегеран должен допустить инспекторов на все атомные объекты.
Рубио назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном.
Как передает Day.Az, по его словам, Тегеран должен допустить инспекторов на все атомные объекты.
"Если они хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида, в том числе американских", - подчеркнул глава Госдепа.
Рубио добавил, что экспертами могут выступать и представители других стран, однако Иран не сможет запретить доступ проверяющим из США.
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