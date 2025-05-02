Проармянский законопроект в США не получит поддержки в администрации Трампа

Армянские медиа с энтузиазмом сообщают, что комиссия по правам человека Тома Лантоса Конгресса США готовит законопроект под названием "Акт о демократии в Азербайджане". На так называемых слушаниях, состоявшихся в этой комиссии во вторник, ее председатель Крис Смит по всякому прошелся по нашей стране, высказался в самых недипломатичных выражениях в адрес Баку и сообщил, что главной задачей сходки было решить, как Конгресс будет работать против Азербайджана с администрацией Дональда Трампа".

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"Не сомневаюсь, что устроенная этой комиссией возня не получит никакой поддержки в администрации президента Трампа. Не будет также никакого резонанса и в американских СМИ", - сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Недавние слушания в этой комиссии показали определенную активизацию диаспоры, армянских организаций США, того же Армянского национального комитета Америки, отметил наш собеседник. По его словам, у Рубена Варданяна, на защите которого сейчас специализируется комиссия Лантоса, в США немало партнеров, ворочающих миллиардными состояниями.

"Но это все не даст результатов. Этой комиссии и ее председателю впору заниматься проблемами самих Штатов. Пусть разуют глаза и обратят внимание на происходящее в собственной стране, на собственные проблемы с правами человека и демократией. Но нет, непременно нужно сунуть нос в дела другой страны. Но ничего, ничего, нервы у нас крепкие. Подобные наскоки мы научились парировать очень эффективно. Так что комиссия Лантоса, ее председатель и прочие лоббисты могут идти, как говорится, лесом", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева