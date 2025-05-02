Иранский губернатор предлагает новые форматы приграничного сотрудничества с Азербайджаном

Географическое расположение иранской провинции Восточный Азербайджан, ее возможности во многих сферах, протяженная граница с Азербайджаном и Аразский коридор обусловливают большой потенциал провинции.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Бахрам Сармаст.

"Мы сосредоточены на активизации и функционировании этого коридора, и в связи с этим представляют важность проекты по запуску терминала Агбенд-Калала, а также введению в эксплуатацию терминала Джульфа.

Говоря об историческом визите Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан, Б.Сармаст отметил, что в рамках этого визита в Азербайджан прибыла большая делегация бизнесменов.

"В то же время имеет большое значение визит в Азербайджан губернаторов 4-х провинций (Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль и Гилан), расположенных на границе с Азербайджаном", - сказал он.

Как отметил губернатор, Иран и Азербайджан связаны историческими и культурными узами.

"У двух стран есть совместные экономические интересы. В рамках визита в присутствии президентов двух стран был подписан ряд важных документов. Эти документы предусматривают дальнейшее развитие отношений с приграничными провинциями в рамках сотрудничества двух стран. Провинцию Восточный Азербайджан с центром в Тебризе многое связывает с Азербайджаном. Благодаря возможностям провинции Восточный Азербайджан во многих сферах связи между двумя странами могут выйти на более высокий уровень. Это также может способствовать улучшению благосостояния населения в приграничных районах. Развитие туризма и совместные инвестиции в провинции Восточный Азербайджан - вопросы, которые должны быть в центре внимания", - сказал он.

Б.Сармаст отметил, что как иранские инвесторы, работающие в Азербайджане, так и азербайджанские инвесторы могут внести свой вклад в развитие экономических и торговых связей между двумя странами, в частности приграничными районами.

По его словам, наряду с экономическими отношениями, между двумя странами могут развиваться и культурные связи.

"Организация мероприятий с участием деятелей сфер искусства и литературы во взаимодействии также может дать толчок развитию отношений. Азербайджан - одна из соседних стран, где у Ирана наибольшее количество партнеров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан наделил губернаторов иранских провинций различными полномочиями. Приграничные с Азербайджаном провинции Ирана должны уделять внимание на своем уровне вопросам, касающимся этих провинций в рамках соглашений, достигнутых Совместной межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству между Ираном и Азербайджаном. На встречах в Баку была достигнута договоренность о сосредоточении внимания и выполнении соглашений в различных сферах, в том числе в экономической и торговой. В будущем в центре внимания будут взаимные визиты и соглашения, направленные на развитие отношений в торговой и экономической сферах, чтобы мы могли достичь практических и ощутимых результатов", - сказал он.

Губернатор добавил, что в то же время много возможностей может создать деятельность зоны свободной торговли Араз в провинции Восточный Азербайджан.

"Так, между двумя странами могут начать функционировать приграничные рынки, а также вестись совместная работа в зонах свободной торговли. В связи с тем, что провинция Восточный Азербайджан имеет большие возможности в промышленном секторе, можно вести совместную деятельность в промышленных парках. В этом направлении инвесторы обеих стран могут быть более активными. Можно упростить процедуры по сотрудничеству между университетами Азербайджана и провинции Восточный Азербайджан, обмену студентами.

В центре внимания остается возобновление авиарейсов Тебриз-Баку и в обратном направлении. Благодаря этому бизнесмены, другие граждане смогут легко посещать Тебриз и Баку.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на многих мероприятиях декламирует строки известного поэта Мухаммеда Хусейна Шахрияра, и в частности в Баку. Учитывая, что этот выдающийся поэт очень известен в регионе, планируется провести в Тебризе посвященный его памяти международный конгресс. В этом мероприятии планируется участие поэтов, других деятелей культуры и официальных лиц из Азербайджана", - сказал он.