В ФАО отметили эффективное применение аграрных инноваций в Азербайджане

Азербайджан наглядно демонстрирует, как аграрные инновации могут успешно развиваться и приносить реальные результаты.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель Регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Набил Ганджи на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

"Современные сельскохозяйственные практики внедряются в соответствии с международными стандартами, что способствует повышению безопасности, доступности и устойчивости продовольственного производства. За последние пять лет во время визитов в страну я лично наблюдал этот прогресс. Для повышения продуктивности и эффективности активно используются передовые технологии - от прецизионных инструментов до интеллектуальных систем управления сельскохозяйственными процессами",- сказал он

По словам Н.Ганджи, ФАО по всей Европе и Центральной Азии активно сотрудничает с правительствами, научными учреждениями, частным сектором и фермерами для внедрения умных и масштабируемых решений, адаптированных к особенностям каждой страны и региона. Это осуществляется через такие инициативы, как "Цифровые деревни" и программы климатически устойчивых сельскохозяйственных практик.

Он также подчеркнул, что во время COP29 Азербайджан сыграл ключевую роль в формировании глобальной климатической повестки. По словам представителя ФАО, сейчас важно превратить принятые на этой площадке международные обязательства в реальные действия - на полях, фермах и в продовольственных системах.