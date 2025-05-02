В ряде аптек Азербайджана выявлены нарушения

В апреле 2025 года было проведено обследование 58 аптек, включая 13 в Баку и 45 в других городах и районах страны.

Как передает Day.Az, ссылаясь на Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, в ходе проверок в 20 аптеках были обнаружены нарушения.

В связи с этим были составлены протоколы по статьям 210.1, 215.4, 221.10, 452.1 и 452.3 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.