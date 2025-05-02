https://news.day.az/society/1749573.html В ряде аптек Азербайджана выявлены нарушения В апреле 2025 года было проведено обследование 58 аптек, включая 13 в Баку и 45 в других городах и районах страны. Как передает Day.Az, ссылаясь на Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, в ходе проверок в 20 аптеках были обнаружены нарушения.
В ряде аптек Азербайджана выявлены нарушения
В апреле 2025 года было проведено обследование 58 аптек, включая 13 в Баку и 45 в других городах и районах страны.
Как передает Day.Az, ссылаясь на Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, в ходе проверок в 20 аптеках были обнаружены нарушения.
В связи с этим были составлены протоколы по статьям 210.1, 215.4, 221.10, 452.1 и 452.3 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.
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