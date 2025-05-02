Во Франции пожаловались на нехватку круассанов

В День труда французы столкнулись с дефицитом свежих багетов и круассанов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил телеканал BFM TV.

Журналисты уточнили, что на 1 Мая пекарням, как и другим предприятиям, по законодательству запрещено работать. По данным телеканала, порядка 12 миллионов жителей Франции пожаловались на нехватку выпечки.

"Я не считаю это нормальным. Мы ведь думали, что являемся такой же необходимой профессией, как журналисты или врачи", - заявил глава Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Франции Доминик Анракт.