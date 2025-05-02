В Баку неисправная машина стала причиной цепной аварии

Неисправность автомобиля, оставленного на средней полосе, нарушение правил безопасности и несоблюдение дистанции стали причиной ДТП в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД, происшествие произошло в Низаминском районе, на проспекте Гейдара Алиева, недалеко от станции метро "Кёроглу". Водителям стоит извлечь уроки из данного инцидента.

По информации центра, у грузового автомобиля марки "ГАЗель", двигавшегося в сторону центра по проспекту, возникла техническая неисправность. Вместо соблюдения правил, предусмотренных статьёй 55 закона "О дорожном движении", водитель попытался устранить поломку прямо на проезжей части. Это привело к созданию аварийной ситуации для других участников движения. Кроме того, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию, что сделало столкновение неизбежным.

Анализ записей с камер наблюдения показал, что при технических неисправностях некоторые водители пренебрегают требованиями безопасности. Центр напоминает, что при поломке автомобиля водитель обязан как можно скорее покинуть проезжую часть. Если сделать это невозможно, необходимо остановиться у обочины или бордюра, прижав автомобиль к краю дороги параллельно движению, включить аварийную сигнализацию и установить предупреждающий знак. Также следует немедленно обратиться в службу технической помощи.