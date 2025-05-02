Сабина Алиева указала на важность роли медиа в правовом просвещении общества

Медиа играет важную роль в правовом просвещении общества, в оперативном и объективном донесении информации о происходящих процессах до широкой общественности, тем самым формируя общественное мнение.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

Она отметила, что медиа также выступает в качестве эффективного инструмента общественного контроля.

"Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение с точки зрения анализа отражения общественных событий в медиа, влияния медиаплатформ на общественное мнение, продвижения профессиональных подходов, обсуждения воздействия медиа на права человека, а также оценки перспектив сотрудничества между учреждениями",- сказала она.

По словам С.Алиевой, одним из основных принципов построения правового государства является наличие независимых СМИ, свобода мысли, слова и печати.

"Формирование свободы слова и мысли, а также прессы, основанной на демократических принципах, в независимом Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно по его инициативе, с принятием Конституции Азербайджанской Республики, одного из важнейших событий в истории нашей независимости, в стране была создана основополагающая основа для реализации прав и свобод человека, в том числе свободы мысли и слова, свободы информации, запрещена цензура.

Правовые и институциональные реформы, продолжаемые Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, улучшили нынешнюю ситуацию в Азербайджане в области свободы мысли, слова и печати до уровня, сопоставимого с развитыми демократическими странами.

Учреждение Агентства развития медиа, принятие закона Азербайджанской Республики "О медиа", введение ряда налоговых льгот и освобождений в отношении субъектов медиа, а также другие реформы являются яркими примерами этого",- заключила омбудсмен.