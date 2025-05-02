https://news.day.az/popularblog/1749532.html Грандиозное шоу дронов в Дубае - ВИДЕО В Дубае провели шоу дронов в честь достижения 1 млрд пользователей в Telegram. Представление вошло в Книгу рекордов Гиннесса за демонстрацию самой большой летающей в небе "команды из беспилотников, передает Day.Az. Представляем видео:
Грандиозное шоу дронов в Дубае - ВИДЕО
В Дубае провели шоу дронов в честь достижения 1 млрд пользователей в Telegram.
Представление вошло в Книгу рекордов Гиннесса за демонстрацию самой большой летающей в небе "команды из беспилотников, передает Day.Az.
Представляем видео:
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