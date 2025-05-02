Грандиозное шоу дронов в Дубае

В Дубае провели шоу дронов в честь достижения 1 млрд пользователей в Telegram.

Представление вошло в Книгу рекордов Гиннесса за демонстрацию самой большой летающей в небе "команды из беспилотников, передает Day.Az.

Представляем видео: