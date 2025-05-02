Магомед Мурадлы единолично возглавил Baku Open

Азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы единолично возглавил турнирную таблицу главного турнира шахматного фестиваля Baku Open, одержав победу во всех четырёх стартовых партиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвёртом туре Мурадлы обыграл индийского шахматиста Асвата.

В активе азербайджанца - четыре очка. Он единолично лидирует, опережая на пол-очка ближайшего преследователя - рейтинг-фаворита турнира Александра Инджича из Сербии.

По три очка среди представителей Азербайджана набрали Мисреддин Искендеров, Реад Самедов, Хазар Бабазаде и Мурад Ибрагимли, которые занимают 6-е, 11-е, 3-е и 4-е места соответственно.