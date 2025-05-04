Пакистан запросил заседание СБ ООН

Пакистан запросил заседание Совета Безопасности ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Совбезе.

"Пакистан запрашивает проведение Совета Безопасности. Дата пока что не определена", - сказал собеседник агентства.

22 апреля в Пахалгаме был совершен теракт, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец.

Индия якобы обнаружила доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой "Лашкар-э-Тайба", пакистанской Межведомственной разведки.

После этого индийские власти объявили о решении сократить вдвое численность посольства в Исламабаде, приостановить действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана.

Нью-Дели также объявил персонами нон грата военных советников диппредставительства исламской республики.