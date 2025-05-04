https://news.day.az/world/1750155.html Трамп назвал своих возможных преемников Президент США Дональд Трамп упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в качестве своих возможных преемников. Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью NBC. "Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди Вэнс проделывает фантастическую работу...
Трамп назвал своих возможных преемников
Президент США Дональд Трамп упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в качестве своих возможных преемников.
Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью NBC.
"Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди Вэнс проделывает фантастическую работу... Марко Рубио великолепен", - заявил Трамп.
Он также отметил, что не планирует баллотироваться на третий президентский срок.
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