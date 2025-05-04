Трамп назвал своих возможных преемников

Президент США Дональд Трамп упомянул американского вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в качестве своих возможных преемников.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью NBC.

"Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди Вэнс проделывает фантастическую работу... Марко Рубио великолепен", - заявил Трамп.

Он также отметил, что не планирует баллотироваться на третий президентский срок.