Азербайджан завоевал 5 медалей на Кубке Европы

На Кубке Европы по художественной гимнастике, который прошел в Баку на Национальной арене гимнастики с 1 по 4 мая, сборная Азербайджана по групповым упражнениям завоевала 1 золотую и 3 бронзовые медали, а Шамс Агагусейнова (Азербайджан), выступавшая с лентой в индивидуальной программе зачета среди гимнасток в возрастной категории "юниорки", завоевала бронзовую медаль.

Как передает Day.Az, коллектив в составе Назрин Абдуллаевой, Аян Насировой, Назрин Салманлы, Илахи Бахадыровой, Шамс Муваффаги и Нилуфер Оруджлу поднялся на третью ступень пьедестала в обеих видах программы - с 5 обручами и с 5 парами булав.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие более 170 гимнасток из 25 стран.