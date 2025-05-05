Трамп снизит таможенные пошлины для Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что в определенный момент снизит ввозные пошлины в отношении Китая, так как без этого шага Вашингтон и Пекин не смогут вести друг с другом бизнес.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News, при этом не указав временные рамки, когда он может принять такое решение.

"В какой-то момент я их снижу, потому что в противном случае мы не сможем вести с ними бизнес", - отметил Трамп.

По его словам, Китай "крайне сильно" хочет вести предпринимательскую деятельность с США, "так как экономика КНР в настоящее время чувствует себя очень плохо".