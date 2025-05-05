Определился победитель Гран-при Майами "Формулы-1"

Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Майами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, второе место занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Тройку лучших замкнул британец Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес".