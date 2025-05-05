https://news.day.az/sport/1750180.html Определился победитель Гран-при Майами "Формулы-1" Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Майами. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, второе место занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.
Определился победитель Гран-при Майами "Формулы-1"
Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Майами.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, второе место занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Тройку лучших замкнул британец Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес".
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