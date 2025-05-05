https://news.day.az/society/1750179.html На трассе в бакинский аэропорт введено ограничение скорости Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.
На трассе в бакинский аэропорт введено ограничение скорости
Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.
На информационных табло размещены предупредительные знаки "скользкая дорога", добавили в центре.Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре