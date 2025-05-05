На трассе в бакинский аэропорт введено ограничение скорости

Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

На информационных табло размещены предупредительные знаки "скользкая дорога", добавили в центре.Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.