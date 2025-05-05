Skype прекращает работу

Сервис для общения Skype с 5 мая прекращает свою работу, говорится в рассылке его пользователям. Там же называются все условия, при которых он ее завершает.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Microsoft, владеющая Skype, с 5 мая сосредотачивается на развитии Teams - еще одного сервиса для коммуникации и совместной работы. Переход в Teams из Skype бесплатен для пользователей и не требует изменения учетных данных.

"Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия", - уточняется в рассылке.

Данные в Skype будут доступны пользователям до января 2026 года, "чтобы было время решить, как поступить с ними", их также можно самостоятельно удалить. Данные удалятся сами по себе, если не предпринимать никаких действий до января 2026 года.

Из Skype также можно экспортировать данные, не переходя при этом в Teams. Это касается экспорта контактов и истории чатов.

Пользователи, у которых после мая 2025 года остаются активные подписки и деньги на счете в Skype, смогут пользоваться ими с помощью панели набора Skype, на веб-портале Skype и в бесплатной версии Teams. "Минуты" в Skype будут исключены из подписок на тарифы "Microsoft 365 персональный" и "Microsoft 365 для семьи" с марта 2026 года.