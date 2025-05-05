Во Франции похищают криптоинвесторов и отрезают им пальцы

Французская полиция расследует серию похищений, связанных с криптовалютными инвесторами. В последнем случае нападавшие отрезали палец 60-летнему мужчине, требуя выкуп от его сына-миллионера.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.

Мужчину похитили днем в четверг в 14-м округе Парижа, затолкав в фургон. Через два дня полиция освободила его в рейде на дом в пригороде Парижа, задержав пятерых подозреваемых 20-27 лет. Жертва, владевшая с сыном криптомаркетинговой компанией на Мальте, ранее получала угрозы. Нападавшие требовали €5-7 млн, но выкуп не был уплачен.

"Жертва - отец человека, сколотившего состояние на криптовалюте. Преступление связано с требованием выкупа", - заявили в прокуратуре.