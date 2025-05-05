Иран предупредил, что будет в случае атак США и Израиля

Иран в случае нападения со стороны США или Израиля нанесет ответные удары по американским и израильским базам, где бы они ни находились.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны исламской республики Азиз Насирзаде.

"Иран не станет начинать какую-либо войну, но если исламская республика подвергнется нападению или против нее будет совершена агрессия, мы ответим силой", - подчеркнул министр в эфире телеканала IRIB. По его словам, если война против Ирана будет развязана Соединенными Штатами или Израилем, то Тегеран намерен "атаковать интересы, базы и силы [противников], где бы они ни находились, в любое время, которое сочтет подходящим".

19 апреля агентство Reuters информировало о том, что Израиль представил США несколько вариантов ударов по объектам иранской ядерной инфраструктуры. 17 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль уже готовился нанести удар по ядерным объектам Ирана в мае и был убежден в том, что США примут активное участие в подготовке атаки и обеспечат еврейскому государству защиту от возможного ответного удара Тегерана. По сведениям издания, президент США Дональд Трамп взял курс на дипломатическое урегулирование разногласий с иранской стороной и в начале апреля проинформировал Израиль, что не поддержит такую военную операцию.