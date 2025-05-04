Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра

4 мая вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра, проходящий на площади Гоша Гала в Ичеришехер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, они ознакомились с представленными на фестивале образцами ковров, изделиями традиционного ремесленного искусства, а также павильонами, в которых экспонируются произведения национального прикладного и декоративного искусства различных стран.

Лейла Алиева и Арзу Алиева понаблюдали за процессом изготовления ковров. Отмечалось, что этот процесс включает сортировку шерсти, ее очистку, окрашивание натуральными красителями, приготовление нитей, создание орнаментов и ткачество.

Затем они пообщались с местными и зарубежными гостями фестиваля и сделали памятные фотографии.