США будут присоединять Канаду силой?

Президент США Дональд Трамп не верит в то, что Вашингтон когда-либо задействует военную силу для присоединения Канады к Соединенным Штатам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, что мы никогда не дойдем до этой точки, - ответил он в интервью телеканалу NBC News на вопрос о возможности присоединения Канады к США силой. - Что-то может произойти с Гренландией, буду честен, она нам нужна как для национальной, так и для международной безопасности, вместе с тем я думаю, что это [силовое решение вопроса с Гренландией] крайне маловероятно. С Канадой я совершенно этого не вижу".

Вместе с тем Трамп заявил, что если бы Канада вошла в состав США, то стала бы "ценным штатом". "Когда я смотрю на карту без этой искусственной линии (границы Канады и США - прим. ТАСС), которая была нанесена по линейке много лет назад <...> Даже не представляете, что за прекрасная страна могла бы быть", - добавил он.

Трамп неоднократно выражал мнение, согласно которому многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Премьер-министр Марк Карни неоднократно заявлял, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.