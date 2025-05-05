Как Ереван торгует собой в коридорах Вашингтона

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

1 мая этого года Ереван подписал контракт с одной из наиболее влиятельных лоббистских фирм США - Mercury Public Affairs. Согласно данным, зарегистрированным в системе FARA (Foreign Agents Registration Act), соглашение рассчитано до 31 марта 2026 года и предполагает ежемесячную выплату в размере 50 000 долларов. Цель - не просто "улучшение имиджа" страны, а стратегическое позиционирование Армении как "опорного союзника США на Южном Кавказе, на фоне глубоких геополитических сдвигов в регионе".

Но за лаконичной формулировкой контракта скрывается целая сеть связей, интересов, конфликтов и скрытых ставок.

Mercury Public Affairs - лоббистская фирма с многолетней историей работы с государствами, корпорациями и политиками по всему миру. Турция, стремясь усилить своё присутствие в информационном поле США и нейтрализовать враждебные нарративы, в 2020 году заключила с Mercury контракт на сумму свыше $1 млн в год. Фирма должна была представлять интересы Анкары в Вашингтоне, в Конгрессе и аналитических центрах, продвигая позиции Турции в ключевых политических и медийных кругах.

Однако в разгар Второй Карабахской войны, когда Турция заняла принципиальную и справедливую позицию в поддержку Азербайджана, развернулась беспрецедентная травля со стороны армянского лобби в США. В первую очередь - со стороны Armenian National Committee of America (ANCA), организации, давно известной своими агрессивными методами и влиянием на американскую политическую повестку.

ANCA начала мощную кампанию давления на Mercury, обвиняя фирму в "соучастии в геноциде" и "пособничестве агрессии" лишь на том основании, что та сотрудничала с Анкарой. Логика проста: в глазах армянской диаспоры любая поддержка Турции - преступление. Кампания включала уличные протесты у офисов Mercury, информационные атаки в медиаполе и мобилизацию лояльных политиков.

Особенно активным оказался Пол Крэкорян - член городского совета Лос-Анджелеса армянского происхождения. Он выступил с публичным осуждением Mercury, призывая прекратить контракт с Турцией. Давление усиливалось день за днём, и, несмотря на то, что контракт с Анкарой был выгодным, Mercury испугалась. В октябре 2020 года фирма официально отказалась от турецкого клиента, объяснив это "обострившейся ситуацией".

Этот инцидент стал тревожным сигналом: даже крупнейшие американские PR-структуры оказываются уязвимыми перед радикализированными сетями влияния, если те обладают ресурсами, доступом к СМИ и связями в муниципалитетах.

Кроме того, деятельность Mercury Public Affairs неоднократно вызывала вопросы относительно этичности и законности. Среди её клиентов - правительства с авторитарными режимами, корпорации с сомнительной репутацией и политические деятели, находящиеся под следствием.

В 2011-2012 годах Mercury была оштрафована на $20 000 за неполные и неточные отчёты о своей деятельности, что нарушало требования законодательства о лоббизме. Фирма признала, что один из её сотрудников допустил серьёзные ошибки в подаче обязательных документов, что привело к началу расследования со стороны Комиссии по общественной этике Нью-Йорка. В 2017 году Mercury оказалась в центре внимания расследования специального прокурора Роберта Мюллера. Фирма была обвинена в том, что не зарегистрировалась в качестве иностранного агента при работе с Европейским центром современной Украины, который, как выяснилось, продвигал интересы пророссийского президента Виктора Януковича. Только после начала расследования Mercury ретроактивно подала необходимые документы, признав, что её деятельность подпадала под действие закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

Mercury неоднократно представляла интересы клиентов с неоднозначной репутацией. Так, фирма работала с китайской компанией Hikvision, которая была включена в чёрный список Пентагона из-за связей с китайскими военными. Для лоббирования интересов Hikvision Mercury наняла бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства финансов США Питера Кьюсика, что вызвало обеспокоенность по поводу возможного конфликта интересов и попыток обойти санкции.

Кроме того, Mercury сотрудничала с венесуэльской телекомпанией Globovision, владелец которой впоследствии был обвинён в отмывании $1,2 миллиарда. Фирма также представляла интересы канадской горнодобывающей компании Northern Dynasty Minerals, продвигая проект добычи полезных ископаемых в экологически чувствительном районе Аляски, что вызвало протесты экологов и местных сообществ.

Mercury активно использует связи своих сотрудников в политических кругах. Так, один из партнёров фирмы, Вин Вебер, ранее был членом Палаты представителей США и советником нескольких президентских кампаний.

Соглашение, подписанное между правительством Армении и Mercury Public Affairs, - это не просто очередной контракт по линии FARA. Это откровенная заявка на политическую трансформацию, зафиксированная в юридических формулировках и проплаченная из бюджета страны, оказавшейся в дипломатической изоляции. Клиент - Министерство иностранных дел Армении. Стоимость - $600 000 в год. Срок - до 31 марта 2026 года. Но значение этого документа куда глубже, чем его бухгалтерская сумма.

Вместо привычных фраз о "содействии связям" и "расширении взаимодействия" в контракте откровенно прописано: Mercury обязуется выстраивать нарратив о том, что Армения - не потерпевшая поражение, не клиент Запада, а надёжный, стратегический партнёр США на Южном Кавказе. Кампании ориентированы на Госдеп, Конгресс, экспертов, диаспору и региональные структуры".

В документе также подчёркивается работа по "реагированию на кризисные нарративы". Что это значит в переводе с бюрократического? Mercury будет "профессионально отрабатывать информационные атаки против Еревана" - от вопросов о коррупции в верхах до разоблачений об использовании лоббизма для продвижения односторонней внешнеполитической повестки.

Хотя в соглашении нет списка исполнителей, FARA-досье раскрывает реальные действующие лица. Ключевые фигуры - Джонатан Шварц и Майкл Маккеон. Первый - бывший советник Белого дома времён Джорджа Буша-младшего, второй - один из архитекторов коммуникационной кампании Республиканской партии в 2000-х. Это не просто связные. Это - пропуск в нужные кабинеты на Капитолийском холме, в редакции The Hill, Politico, в аналитические центры типа Hudson Institute, Heritage Foundation и American Enterprise Institute.

Контракт зарегистрирован в базе Министерства юстиции США под номером 7034 и размещён в публичном доступе на сайте FARA.gov. По сути, это документ не о связях. Это - карта наступления. Армения не просит помощи. Она покупает инструмент, с помощью которого будет встраивать себя в архитектуру новой американской региональной политики - вне зависимости от того, кто будет в Белом доме. И Mercury - это тот самый мотор, который должен провернуть эту геополитическую махину.

Но чем мощнее инструмент, тем выше риск. Особенно если им не ты управляешь.

Это не просто контракт. Это не "пиар-услуга". Это - крик. Политический сигнал бедствия, облечённый в язык лоббистской документации. Подписав соглашение с Mercury Public Affairs на $600 000 в год, Ереван не столько купил стратегическую коммуникацию, сколько заплатил за попытку выжить в мире, где за такое "внимание" надо платить - наличными, авансом и без возврата.

На бумаге всё выглядит аккуратно: Mercury будет "разрабатывать коммуникационные стратегии, продвигать интересы Армении, формировать позитивный имидж среди американских институтов". Слова правильные. Механизм отработан. Но в этих строках звучит паника: Армения отчаянно пытается доказать, что она "всё ещё значима и нужна".

За последние два года Пашинян шаг за шагом отрезал старые связи, но поддержка со стороны Запада остается эфемерной - обещания, визиты, заявления о "высокой оценке демократических усилий" и ничего больше. Ни гарантий, ни оружия, ни союзников. В этой пустоте и родилась идея - купить голос. Не в переносном смысле. Буквально.

И Mercury оказался идеальным посредником. Сильные связи в обеих партиях, люди, умеющие превращать слабость в достоинство и точно знающие, кому и как говорить в Вашингтоне. Люди, которые когда-то лоббировали Турцию - и отказались от этого клиента в разгар Второй Карабахской войны под давлением армянской диаспоры. И вот теперь - ирония или мстительный символизм - та же компания берёт на обслуживание Армению.

Но за этим контрактом - больше, чем просто смена клиента. Это попытка Пашиняна навязать США новый нарратив: Армения - не проситель, не проигравшая, не провинциальное государство. Армения - "последняя демократия региона", "последний "бастион свободы" в кольце "враждебных режимов". Это риторика, которую уже не раз озвучивали в МИД Армении, в речах парламентариев, на форумах типа PACE или Eastern Partnership. Теперь эту риторику начнут продвигать на всех уровнях - от стендов на Capitol Hill до коротких синхронов в CNN. Именно этим займётся Mercury.

Именно за это будет платить Армения - по 50 000 долларов ежемесячно. Нищая страна, где треть молодёжи мечтает об эмиграции, а госдолг перевалил за $10 миллиардов.

У этой сделки есть и вторая сторона: будущее. Или его отсутствие. Ибо ни один контракт не гарантирует, что в случае возвращения администрации Трампа к власти армянский вопрос не будет вычеркнут из списка приоритетов. Впрочем, Пашинян играет в долгую. И делает ставку хотя бы на то, что его услышат, пока ещё есть микрофон.

Но самый тонкий элемент всей этой конструкции - это диаспора. Именно она давила на Mercury в 2020 году, когда фирма лоббировала интересы Турции. Именно она устроила кампанию бойкота, пикеты у офисов, звонки в мэрии. Именно она, по сути, заставила Mercury отказаться от контракта в миллион долларов. Сейчас те же самые активисты аплодируют выбору Mercury как "голоса новой Армении". Но в этом двойном стандарте - вся суть американского лоббизма. Завтра может начаться новый этап. Завтра Mercury может снова сменить клиента. Завтра всё может стоить дороже.

Ещё одно измерение - Азербайджан. Формально Mercury не будет заниматься антиазербайджанскими материалами. Но как только в Конгрессе начнут циркулировать новые резолюции о "признании агрессии", как только в аналитических центрах появятся документы с "необоснованной милитаризацией" Баку, как только на слушаниях в Сенате зазвучат слова о "региональной стабильности с армянской точки зрения" - станет понятно: это атака. Через слова. Через образы. Через имидж.

Баку воспринимает контракт с Mercury как вызов. И не исключено, что Анкара тоже.

Но наибольший риск - внутри самой Армении. Лоббизм в США стоит дорого. Очень дорого. И когда в Армении продолжается рост цен, падает курс драма, вымирают деревни у границы и закрываются школы, $600 000 в год на политический маркетинг в Вашингтоне выглядят как издевка. Оппозиция уже использует это. И будет использовать. Потому что в условиях нарастающего политического давления, экономических трудностей и массовой эмиграции, внешний пиар выглядит не как стратегия - а как попытка скрыть внутреннюю пустоту.

Пашинян делает ставку на то, что Запад его поддержит. Что увидит в нём "партнёра", а не просто фигуру, оставшуюся без союзников. Что Запад не бросит. Что Mercury поможет. Но американская политика - это не место для сентиментальности. Это рынок. А рынок не прощает слабости.

Контракт с Mercury - это не сделка. Это метафора. Символ нового армянского дискурса: меньше дипломатии - больше подачи. Меньше реальных союзов - больше имитации. И максимум усилий, чтобы выглядеть нужным, даже если ты уже давно никому не интересен.

И когда через год, в марте 2026-го, контракт подойдёт к концу, в архиве FARA останется одна строчка: terminated. А рядом - тишина. И вопрос, который никто не сможет вычеркнуть из истории: за что именно Армения платила? За голос? Или за то, чтобы не слышать, как мир перестал слушать?

А истина, как всегда, не в пресс-релизах и не в брифингах. Истина - в холодных строчках контракта, где чёрным по белому написано: услуги по стратегическим коммуникациям и позиционированию интересов иностранного клиента. Ни слова о правде. Ни слова о морали. Только гонорар - 50 000 долларов в месяц.

Армения не заключила контракт. Армения подписала расписку в собственной уязвимости. Расписку о том, что без внешнего рупора её голос - тишина, её статус - неопределённость, её надежды - фрагильный товар на политическом рынке.

Ставка сделана. Фишки на столе. И если завтра Mercury - по указке новых клиентов "перекрасит" нарратив, в Ереване останется только одно: архивный экземпляр контракта и тяжёлое похмелье после дорогостоящего самообмана.

Потому что в американской политике нет вечных друзей. Есть только временные агенты. И ни один из них не вернёт вложенные деньги, если игра закончится поражением.

Вопрос не в том, купила ли Армения голос.

Вопрос в том, за сколько и кому она продает душу.