В Иране начались задержания в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Власти Ирана задержали двух человек в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SNN.

По его сведениям, один из задержанных работает в частной компании, второй числится на госслужбе. Расследование продолжается, для прояснения всех обстоятельств произошедшего требуется проведение "дополнительных исследований".

28 апреля министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени заявил, что причиной взрыва была халатность - в порту не были приняты необходимые "меры предосторожности". Как пояснил Момени, для расследования случившегося сформирована специальная комиссия. 30 апреля представитель комитета по национальной безопасности Меджлиса (однопалатного парламента) исламской республики Эбрахим Резаи отверг версии об "иностранном вмешательстве" или саботаже.