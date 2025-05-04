https://news.day.az/society/1750147.html Водителей Азербайджана предупредили об опасности - 5 мая... Служба гидрометеорологии Азербайджана предупредила об осложнении дорожной ситуации в некоторых регионах страны. Как сообщает Day.Az, по данным ведомства, 5 мая ожидаются осадки и туман, которые могут существенно повлиять на условия передвижения по автотрассам.
Водителей Азербайджана предупредили об опасности - 5 мая...
Служба гидрометеорологии Азербайджана предупредила об осложнении дорожной ситуации в некоторых регионах страны.
Как сообщает Day.Az, по данным ведомства, 5 мая ожидаются осадки и туман, которые могут существенно повлиять на условия передвижения по автотрассам.
На ряде магистральных дорог прогнозируется ограничение видимости - в некоторых местах она может сократиться до 500-1000 метров. Водителям рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, особенно в утренние и ночные часы.
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