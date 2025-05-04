Водителей Азербайджана предупредили об опасности

Служба гидрометеорологии Азербайджана предупредила об осложнении дорожной ситуации в некоторых регионах страны.

Как сообщает Day.Az, по данным ведомства, 5 мая ожидаются осадки и туман, которые могут существенно повлиять на условия передвижения по автотрассам.

На ряде магистральных дорог прогнозируется ограничение видимости - в некоторых местах она может сократиться до 500-1000 метров. Водителям рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, особенно в утренние и ночные часы.