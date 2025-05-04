Все дороги ведут в Баку: о визите Патриарха Кирилла в Азербайджан

Автор: Акпер Гасанов

В субботу в Баку с официальным визитом прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева провели встречу с Патриархом. По завершении встречи глава Русской Православной церкви вручил Первому вице-президенту Азербайджана и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени. Первая леди Азербайджана удостоена этого ордена указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе, развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.

Это был ранее широко не анонсированный, но очень важный визит. Да, Баку давно уже стал местом, где обговариваются и решаются вопросы, связанные с настоящим и будущим как Южного Кавказа, так и всего мира. И это вовсе не преувеличение.

Напомню, что 16 февраля 2017 года именно в Баку состоялась важная встреча между начальником Генерального штаба Вооружённых сил России генералом армии Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Джозефом Данфордом. Это была первая личная встреча военных руководителей двух стран с января 2014 года.

Проведение такой важной для нашей планеты встречи в Баку свидетельствовало о доверии к Азербайджану со стороны ведущих мировых держав, подчеркивало его растущий авторитет на международной арене. С тех пор авторитет нашего государства, которое полностью восстановило свои суверенитет и территориальную целостность, многократно вырос. И регулярные форумы мирового уровня, достаточно вспомнить конференцию СОР29, тому очевидное и бесспорное доказательство.

Тут также имеет смысл напомнить о том, что мы стали свидетелями уже четвертого визита в Баку Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ноябре 2009 года он посетил столицу Азербайджана с однодневным визитом в Баку по приглашению шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде. Тогда Патриарх Кирилл провёл встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отслужил молебен в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц и принял участие в торжествах по случаю 60-летия главы мусульман Кавказа.

В апреле 2010 года имел место его официальный визит с участием во Всемирном межрелигиозном саммите в Баку. Патриарх Кирилл и тогда также встретился с Президентом Ильхамом Алиевым и совершил богослужение в кафедральном соборе. Наконец, в ноябре 2019 года Патриарх Кирилл принял участие во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира. В рамках визита патриарх совершил малое освящение восстановленного собора святых Жен-Мироносиц.

Для сравнения напомню, что Патриарх Кирилл совершил официальный визит в Армению в марте 2010 года по приглашению католикоса всех армян Гарегина II. В ходе визита он посетил Эчмиадзин, провёл встречи с представителями Армянской Апостольской Церкви и подписал совместную декларацию о сотрудничестве. Все, это был его первый и последний, на данный момент, приезд в Армению. Получается, что и для него Азербайджан является более важной страной, чем Армения.

При этом важно помнить и о том, что именно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сыграл важную роль в процессе возвращения тела Национального Героя Азербайджана, военнослужащего Мубариза Ибрагимова, погибшего в июне 2010 года на линии соприкосновения в Карабахе. Как известно, после гибели Ибрагимова его тело оставалось у армянской стороны, что вызвало напряженность и обеспокоенность в Азербайджане.

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде тогда обратился к Патриарху Кириллу с просьбой о содействии в возвращении тела. Патриарх Кирилл выразил готовность предпринять необходимые шаги, подчеркнув необходимость проведения консультаций с другими сторонами. В начале сентября 2010 года он передал просьбу шейха Паша-заде католикосу всех армян Гарегину II, который, в свою очередь, обратился к президенту Армении Сержу Саргсяну с просьбой вернуть тело Ибрагимова.

В конце октября 2010 года на трехсторонней встрече президентов Азербайджана, России и Армении в Астрахани было достигнуто соглашение о передаче тел погибших военнослужащих. В соответствии с договоренностью, 6 ноября армянская сторона вернула тело Мубариза Ибрагимова Азербайджану, и на следующий день он был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения в Баку. Мы все это, безусловно, помним и ценим.

В целом, как справедливо отметил в ходе нынешней встречи с Патриархом Кириллом глава нашего государства Ильхам Алиев, православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений.

"Мы очень рады тому, как представители русской общины, православной общины активно участвуют в развитии нашей страны, в защите ее суверенитета, территориальной целостности и в целом вносят большой вклад, так же как и все другие представители многочисленных народов, проживающих в Азербайджане, в общее развитие нашей страны", - заявил Президент Азербайджана.

И это тоже правда. Мы помним, как в годы Первой Карабахской войны и в период 44-дневной войны этнические русские, родившиеся и выросшие в нашей стране, сражались и погибали в боях за нашу общую Родину.

И это то, чем стоит дорожить. Но не только в Азербайджане, где мультикультурализм является одной из важнейших составляющих успешного развития государства, но и в России, где порой имеют место, мягко говоря, недружественные шаги в отношении нашей страны и представителей нашего народа.