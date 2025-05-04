https://news.day.az/world/1750167.html В многоэтажном здании в Москве произошел взрыв - 15 человек получили ранения - ВИДЕО В многоэтажном здании на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщают местные телеграм-каналы. Сообщается, что взрыв вызвал сильный пожар. По предварительным данным, травмы получили 15 человек. На место происшествия было направлено несколько бригад скорой помощи.
В многоэтажном здании в Москве произошел взрыв - 15 человек получили ранения - ВИДЕО
В многоэтажном здании на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв.
Как передает Day.Az, об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Сообщается, что взрыв вызвал сильный пожар. По предварительным данным, травмы получили 15 человек.
На место происшествия было направлено несколько бригад скорой помощи.
По данным МЧС России, горит 9 этаж жилого дома на улице Генерала Тюленева.
После взрыва возник пожар на верхнем этаже. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей, определяют источник пожара.
Предполагается, что первоначальной причиной взрыва была утечка газа.
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