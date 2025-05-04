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В многоэтажном здании в Москве произошел взрыв - 15 человек получили ранения - ВИДЕО

В многоэтажном здании на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщают местные телеграм-каналы. Сообщается, что взрыв вызвал сильный пожар. По предварительным данным, травмы получили 15 человек. На место происшествия было направлено несколько бригад скорой помощи.