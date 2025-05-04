В многоэтажном здании в Москве произошел взрыв

В многоэтажном здании на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Сообщается, что взрыв вызвал сильный пожар. По предварительным данным, травмы получили 15 человек.

На место происшествия было направлено несколько бригад скорой помощи.

По данным МЧС России, горит 9 этаж жилого дома на улице Генерала Тюленева.

После взрыва возник пожар на верхнем этаже. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей, определяют источник пожара.

Предполагается, что первоначальной причиной взрыва была утечка газа.