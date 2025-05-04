Самир Шарифов встретился с президентом Сирии

Азербайджанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым находится с визитом в Сирии.

Как сообщает Day.Az, он осуществляется по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева и направлен на изучение возможностей оказания поддержки развитию Сирии в различных сферах, таких как экономика, нефтегазовая промышленность, энергетика, культура и образование, в продолжение гуманитарной помощи, оказанной новой власти Сирии в январе текущего года.

Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа принял азербайджанскую делегацию. Состоялись также встречи делегации с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном аль-Шибани, министром экономики и промышленности Нидалом Аш-Шааром, министром энергетики Мухаммедом Аль-Баширом, министром культуры Мухаммедом Ясином Салехом и министром образования Мухаммедом Абсуррахом Рахманом Туркуо.