https://news.day.az/world/1750227.html В Португалии предотвращен теракт на шоу Леди Гаги - ВИДЕО Полиция Рио-де-Жанейро предотвратила угрозу взрыва на шоу Леди Гаги, задуманнному неонацистскими группировками. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Человек, ответственный за план, арестован, еще один подросток задержан.
В Португалии предотвращен теракт на шоу Леди Гаги - ВИДЕО
Полиция Рио-де-Жанейро предотвратила угрозу взрыва на шоу Леди Гаги, задуманнному неонацистскими группировками.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Человек, ответственный за план, арестован, еще один подросток задержан.
Было установлено, что лица, причастные к этому, вербовали участников для совершения атак с использованием самодельных взрывчатых веществ - план был направлен на "получение известности в социальных сетях".
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