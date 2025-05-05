В Португалии предотвращен теракт на шоу Леди Гаги

Полиция Рио-де-Жанейро предотвратила угрозу взрыва на шоу Леди Гаги, задуманнному неонацистскими группировками.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Человек, ответственный за план, арестован, еще один подросток задержан.

Было установлено, что лица, причастные к этому, вербовали участников для совершения атак с использованием самодельных взрывчатых веществ - план был направлен на "получение известности в социальных сетях".