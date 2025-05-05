https://news.day.az/world/1750206.html Хуситы захотели полной воздушной блокады Израиля Йеменские хуситы из исламиссткого движения "Ансар-Аллах" планируют полную воздушную блокаду Израиля благодаря ударам по аэропорту Бен-Гуриона возле Тель-Авива. Как передает Day.Az, с таким заявлением в эфире телеканала Al Masirah выступил глава группировки Яхья Сариа.
Хуситы захотели полной воздушной блокады Израиля
Йеменские хуситы из исламиссткого движения "Ансар-Аллах" планируют полную воздушную блокаду Израиля благодаря ударам по аэропорту Бен-Гуриона возле Тель-Авива.
Как передает Day.Az, с таким заявлением в эфире телеканала Al Masirah выступил глава группировки Яхья Сариа.
По его словам, хуситы "будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре