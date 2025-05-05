Хуситы захотели полной воздушной блокады Израиля

Йеменские хуситы из исламиссткого движения "Ансар-Аллах" планируют полную воздушную блокаду Израиля благодаря ударам по аэропорту Бен-Гуриона возле Тель-Авива.

Как передает Day.Az, с таким заявлением в эфире телеканала Al Masirah выступил глава группировки Яхья Сариа.

По его словам, хуситы "будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион".