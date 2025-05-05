В Индонезии активизировался еще один вулкан

В Индонезии активизировался вулкан Мерапи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Примерно два раза в год на нем происходят небольшие извержения, а раз в 7 лет - крупные.  Последнее извержение произошло в феврале 2020 года.