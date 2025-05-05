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В Индонезии активизировался еще один вулкан - ВИДЕО

В Индонезии активизировался вулкан Мерапи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Примерно два раза в год на нем происходят небольшие извержения, а раз в 7 лет - крупные. Последнее извержение произошло в феврале 2020 года.