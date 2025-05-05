https://news.day.az/unusual/1750297.html В Индонезии активизировался еще один вулкан - ВИДЕО В Индонезии активизировался вулкан Мерапи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Примерно два раза в год на нем происходят небольшие извержения, а раз в 7 лет - крупные. Последнее извержение произошло в феврале 2020 года.
В Индонезии активизировался еще один вулкан - ВИДЕО
В Индонезии активизировался вулкан Мерапи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Примерно два раза в год на нем происходят небольшие извержения, а раз в 7 лет - крупные. Последнее извержение произошло в феврале 2020 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре