Азербайджан и Беларусь подписали ряд документов

5 мая состоялась расширенная встреча между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

Как сообщает Day.Az, после встречи в присутствии премьер-министров был подписан ряд документов о сотрудничестве между двумя странами.

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