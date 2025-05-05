https://news.day.az/politics/1750350.html Азербайджан и Беларусь подписали ряд документов 5 мая состоялась расширенная встреча между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. Как сообщает Day.Az, после встречи в присутствии премьер-министров был подписан ряд документов о сотрудничестве между двумя странами. Новость обновляется
Азербайджан и Беларусь подписали ряд документов
5 мая состоялась расширенная встреча между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.
Как сообщает Day.Az, после встречи в присутствии премьер-министров был подписан ряд документов о сотрудничестве между двумя странами.
Новость обновляется
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