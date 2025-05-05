В Союзе писателей Узбекистана презентована книга Эльмиры Ахундовой «Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность» на узбекском языке

Культурный центр Азербайджана имени Гейдара Алиева в Узбекистане при поддержке Посольства Азербайджана перевел и издал на узбекском языке книгу Народного писателя, известного общественного деятеля Эльмиры Ахундовой "Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность". Презентация нового издания состоялась в Союзе писателей Узбекистана. На ней присутствовали литераторы, ученые, дипломаты, аккредитованные в этой стране.

Как передает Day.Az, открывая мероприятие, главный редактор журнала "Мировая литература" Ахмаджон Мелибоев отметил, что Эльмира Ахундова хорошо известна своим литературным творчеством и общественной деятельностью далеко за пределами Азербайджана. В Узбекистане уже издано несколько ее книг, а та книга, которая представлена сегодня, очень нужна и важна в плане воспитания подрастающего поколения, так как рассказывает о силе настоящей любви и верности двух выдающихся личностей братского азербайджанского народа.

Об этом же говорили и другие спикеры мероприятия - доктор филологических наук, профессор Нурбой Джаббаров, доктор социологии, профессор Джамиля Шермухамедова, переводчик книги, известный узбекский литератор Бобохон Мухаммед Шариф, поэт и писатель Исмет Кучив и другие.

Выступивший на презентации Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев рассказал о многогранной литературной и общественной деятельности Эльмиры Ахундовой, отметив, что в 1990-е - 2000-е годы ее голос звучал со страниц самых престижных изданий в России, а также в эфире радиостанции "Свобода". А последние 20 лет она посвятила изучению жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Ее роман-исследование "Гейдар Алиев. Личность и Эпоха" в семи томах, а также другие издания (всего более 50-ти книг!) получили широкий резонанс в своей стране, переведены и изданы в ряде зарубежных государств.

Во время презентации состоялось еще одно знаменательное событие: Эльмире Ахундовой было вручено удостоверение почетного члена Союза писателей Узбекистана за заслуги в развитии литературных связей между двумя странами.

Эльмира ханум поблагодарила руководство СП за высокую честь и поделилась с аудиторией своими заветными мыслями.

- Мое знакомство с Ташкентом и ее жителями уходит еще в середину 60-х годов ХХ века, - отметила писательница, - когда мой отец привез меня, школьницу, в столицу Узбекистана. Я познакомилась с вашей чудесной столицей и навсегда влюбилась в ее уютные тенистые улочки, прохладные арыки, в доброжелательный и открытый народ. А потом случилось страшное ташкентское землетрясение 1966 года, и мы всей семьей переживали эту трагедию. В восстановлении вашей столицы, наряду с другими народами СССР, активное участие принимали и строители из Азербайджана.

В 90-е годы в качестве члена президентского пула я освещала взаимные визиты Президента Узбекистана Ислама Каримова и Президента Азербайджана Гейдара Алиева, имела удовольствие воочию наблюдать за их теплыми дружескими отношениями, брала у обоих интервью.

По приглашению Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в Узбекистане, уважаемого Гусейна Гулиева я не раз принимала участие в различных мероприятиях, проводимых по линии посольства в Ташкенте, наладила связи с литературной и научной элитой страны. Во время этих визитов Гусейн муаллим познакомил меня с ученым Шухратом Саламовым, который первым в Узбекистане создал ценные труды, раскрывающие террористическую сущность "Дашнакцутюн" и его преступления в этой стране. А когда армянские националисты развернули против Саламова клеветническую компанию, я в числе других журналистов публично встала на его защиту.

Потом, по инициативе посла, мы перевели и издали в Ташкенте мою книгу "Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен". После издания книги "Зарифа и Гейдар Алиевы" в Ташкенте на узбекском языке готовится к печати моя новая книга об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве.

За все это я очень благодарна нашему послу Гусейну Гулиеву, который придает большое значение культурной дипломатии. В период оживления наших межгосударственных связей, когда наладились очень динамичные братские отношения между двумя президентами - Ильхамом Алиевым и Шовкатом Мирзиеевым - наведение культурных, литературных мостов также представляется мне чрезвычайно важным. И я рада, что мои книги являются скромным вкладом, еще одним кирпичиком в строительстве величественного здания дружбы и согласия, возводимого между нашими странами.