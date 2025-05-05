https://news.day.az/culture/1750439.html

Азер Зейналов предстанет в образе Мешади Ибада в спектакле "Не та, так эта"

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представит 14 мая в 19.00 знаменитую и любимую публикой оперетту великого композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" (также известна как "Мешади Ибад"), сообщили Day.Az в пресс-службе оперы.