Как в селе Балиджа обеспечивают жителей питьевой водой?

В селе Балиджа Ходжалинского района, где уже постоянно проживают 172 семьи (811 человек), налажена система бесперебойного водоснабжения.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в Объединённой службе водоснабжения крупных городов сообщили, что для обеспечения поселения питьевой водой был построен специальный водозаборный узел на реке Балиджа, расположенной в 12 километрах от села.

Как отмечается, вода по самотечному трубопроводу поступает в два резервуара, размещённых на территории самого села, а затем подаётся жителям. Благодаря этому система обеспечивает круглосуточный доступ к качественной питьевой воде.

Балиджа - одно из восстановленных сёл Карабаха, куда возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. В регионе продолжается реализация масштабных инфраструктурных и социальных проектов. В Карабахе и Восточном Зангезуре в настоящее время проживает свыше 40 тысяч человек, включая переселенцев, госслужащих, а также работников вновь открывшихся учреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.