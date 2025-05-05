Китай нашел способ обойти импортные пошлины Трампа

Китайские экспортеры стали "отмывать" свой экспорт, поставляя товары в США через третьи страны. О найденном способе обойти импортные пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы скрыть истинное происхождение товаров, компании из КНР стали помечать их как произведенные в других странах. В китайских соцсетях стали массово распространять рекламу фирм, которые предоставляют услуги по перерегистрации продукции. Так, в сети Xiaohongshu предлагают помощь экспортерам в доставке товаров в Малайзию, где они получат новый сертификат происхождения, а затем отправятся в США.

"В последнее время мы наблюдаем резкий рост числа случаев, когда наша страна используется в качестве обходного пути для товаров, чтобы избежать различных тарифов и ограничений из-за изменений в торговой политике правительства США. Мы обнаружили множество случаев, когда происхождение китайских товаров выдавалось за корейское", - заявили в Таможенном агентстве Южной Кореи.

В то же время приток товаров из Китая вызвал тревогу в соседних странах, опасающихся стать перевалочными пунктами для торговли. Так, Министерство промышленности и торговли Вьетнама призвало усилить контроль за происхождением сырья и комплектующих и предотвратить выдачу поддельных сертификатов. В Таиланде также объявили о мерах по ужесточению контроля за происхождением товаров, отправляемых в США, чтобы предотвратить уклонение от уплаты пошлин.