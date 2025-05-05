США и Израиль наносят совместные удары по Йемену

США и Израиль наносят совместные удары по городу Ходейда, который находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По данным саудовского телеканала Al Hadath, израильская авиация атаковала территорию порта Ходейда, расположенного на берегу Красного моря, а также близлежащие объекты хуситов. Как утверждают источники Al Hadath, 5 мая вечером провинция Эль-Ходейда подверглась как минимум 12 авиаударам.

4 мая выпущенная йеменскими хуситами ракета взорвалась вблизи международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израильская армия сообщила, что ракету не удалось перехватить, несмотря на многочисленные попытки. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Хуситы взяли на себя ответственность за ракетный удар. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что силы повстанцев атаковали аэропорт "гиперзвуковой баллистической ракетой". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал принять ответные меры.

Йеменские хуситы возобновили регулярные обстрелы Израиля после срыва перемирия в секторе Газа. Повстанцы неоднократно заявляли, что наносят удары ракетами и беспилотниками по израильской территории в знак солидарности с палестинцами.