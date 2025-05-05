Skype официально прекратил работу

После 22 лет работы сервис Skype завершил свою деятельность. Об этом сообщается при попытке войти в приложение, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

Пользователей встречает сообщение: "До свидания, Skype! Привет, Teams!". Ниже приводится подробная инструкция о том, как перенести свои данные на платформу Teams. Из нее следует, что профили пользователей Skype в автоматическом режиме будут перенесены в Teams. Также отмечается, что если у пользователя была учетная запись в Skype, то он может воспользоваться старым логином и паролем в Teams, не проходя процесс регистрации.

В компании Microsoft, ранее сообщали о скором закрытии сервиса. В последней предварительной версии Skype для Windows было сообщение о том, что он не будет доступен с мая. Компания предложила пользователям звонить и общаться в Teams. Далее отображается примечание о том, что некоторое число "ваших друзей уже перешли на Teams бесплатно". Предполагается, что вывод сделан на основе анализа сведений о контактах пользователя.

Microsoft купила Skype за $8,5 млрд в 2011 г. В декабре 2024 г. Роскомнадзор включил Skype в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) вместе с WhatsApp (принадлежит Meta; организация признана экстремистской и запрещена в РФ), зашифрованным приложением для общения и совместной работы Wire, мессенджером со сквозным шифрование Element и мессенджером KakaoTalk. Компании, внесенные в реестр ОРИ, обязаны хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки. Они обязаны предоставлять эти данные по первому требованию ФСБ.