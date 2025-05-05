В Испании парализовано ж/д сообщение

Воры, занимающиеся кражей меди, в воскресенье вечером остановили часть высокоскоростной железнодорожной сети Испании, в результате чего пассажиры оказались запертыми в поездах на ночь, а тысячи людей застряли на станциях.

Как передает Day.Az, министр транспорта Оскар Пуэнте в своем сообщении на X назвал это "серьезным актом саботажа".

Движение поездов на затронутых линиях было приостановлено в воскресенье вечером, и хотя в понедельник утром несколько поездов отправились из Мадрида в Толедо, расположенный в 70 километрах к югу, движение в такие города, как Севилья и Малага, расположенные южнее, по-прежнему приостановлено.

Государственный оператор железнодорожной инфраструктуры Adif заявил, что его сотрудники работают над заменой украденных кабелей и восстановлением обслуживания.

Сеть высокоскоростных поездов в Испании соединяет почти все крупные города страны, но уязвима для кражи кабеля, поскольку пересекает большие участки безлюдной сельской местности.