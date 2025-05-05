https://news.day.az/economy/1750399.html В Баку стартовал бизнес-форум Азербайджан–Беларусь - ФОТО В Баку начал работу бизнес-форум Азербайджан-Беларусь.
В Баку стартовал бизнес-форум Азербайджан–Беларусь - ФОТО
В Баку начал работу бизнес-форум Азербайджан-Беларусь.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, представители деловых кругов двух стран, а также другие официальные лица.
Перед форумом состоялись B2B-сессии. По итогам мероприятия ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.
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