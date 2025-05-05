В Баку стартовал бизнес-форум Азербайджан–Беларусь

В Баку начал работу бизнес-форум Азербайджан-Беларусь.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, представители деловых кругов двух стран, а также другие официальные лица.

Перед форумом состоялись B2B-сессии. По итогам мероприятия ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

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