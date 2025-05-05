Сахиль Бабаев назвал Средний коридор фактором стабильности

Средний коридор - это не просто транспортное соединение, а фактор стабильности. Об этом говорится в заявлении управляющего АБР от Азербайджана, министра финансов Сахиля Бабаева для бизнес-сессии управляющих банка, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана, передает Day.Az.

"Последние глобальные и региональные события подчёркивают критическую важность инициативы Среднего коридора, в рамках которой Азербайджан занимает ключевую позицию. На фоне усиливающейся напряжённости и неопределённости стратегическое значение этого маршрута как надёжной и альтернативной транспортной артерии становится всё более очевидным. Он позволяет диверсифицировать экономические связи и снизить уязвимость к геополитическим изменениям", - отметил он.

Бабаев подчеркнул, что представленное обновлённое стратегическое видение и комплексный анализ являются важнейшими элементами, направленными на повышение эффективности Среднего коридора и укрепление его устойчивости как ключевого канала для торговли и сотрудничества - даже в условиях региональной или глобальной нестабильности.

"Азербайджан, находясь на стратегическом перекрёстке Востока и Запада, осознаёт свою важную роль в развитии Среднего коридора. Представленные сегодня инициативы и сроки их реализации полностью соответствуют нашим национальным целям по развитию инфраструктуры, повышению эффективности и устойчивому экономическому росту.

Поддерживая эту инициативу, Азербайджан подчёркивает: Средний коридор - это не просто транспортное соединение, а фактор стабильности. Это не просто логистика и торговля - это создание прочных партнёрств, способных противостоять геополитическим вызовам", - заявил министр.