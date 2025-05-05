38 соперников для азербайджанских команд в Лиге конференций

38 команд примут участие в первой жеребьевке сезона 2025/26 Лиги конференций по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они являются потенциальными соперниками двух команд, которые будут представлять Азербайджан.

В первом квалификационном раунде 52 команды сформируют 26 пар. Названия 26 из них уточнены.

26 победителей присоединятся к 62 командам, освобожденным от первого раунда. Также известны 12 команд, которые начнут соревнование непосредственно с этого этапа.

Представители Азербайджана также начнут Лигу конференций со второго квалификационного раунда. В этом турнире примут участие две из трех следующих команд - "Зиря", "Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз".

Лига конференций

Первый квалификационный раунд

Сеяные

"Шемрок Роверс" (Ирландия)

ХИК (Финляндия)

"Клаксвик" (Фарерские острова)

"Викингур" (Исландия)

"Ларн" (Северная Ирландия)

"Пайде" (Эстония)

"Сент Патрик" (Ирландия)

Несеяные

"Даугавпилс" (Латвия)

СЖК (Финляндия)

"Рунавик" (Фарерские острова)

"Хегельман" (Литва)

"Нымме Калью" (Эстония)

"Динамо" (Тирана, Албания)

ОФК (Черногория)

"Пенибонт" (Уэльс)

"Спаэри" (Грузия)

Неопределенные

"Жальгирис" (Каунас, Литва)

"Ордабасы" (Казахстан)

"Торпедо" (Беларусь)

"Сент Жозеф" (Гибралтар)

"Дила" (Грузия)

"Ауда" (Латвия)

"Неман" (Беларусь)

"Магпис" (Гибралтар)

"Торпедо" (Грузия)

"Валур" (Исландия)

Второй квалификационный раунд

Неопределенные

"Викинг" (Норвегия)

"Русенборг" (Норвегия)

АИК (Швеция)

"Жилина" (Словакия)

"Астана" (Казахстан)

"Ильвес" (Финляндия)

"Дроэда" (Ирландия)

"Торсхавн" (Фарерские острова)

"Рига" (Латвия)

"Акурейри" (Исландия)

"Данганнон" (Северная Ирландия)

"Банга" (Литва)

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 17 июня, а второго - на следующий день.