В Дашкесане пропал человек

В Дашкесанском районе пропал пожилой мужчина.

Как передает Day.Az, речь идет о вынужденном переселенце из Кельбаджарского района Кямиле Махмуд оглу Абдуллаеве 1952 года рождения. Он ушёл в лес недалеко от села Баян, чтобы собрать растения, и перестал выходить на связь.

Около 17:00 мужчина позвонил дочери и сообщил, что находится в лесу. С тех пор о нём нет никаких известий.

Отмечается, что К. Абдуллаев является отцом шехида 44-дневной Отечественной войны Шахрияра Абдуллаева.

По информации, предоставленной гянджинской региональной группой пресс-службы МВД, сотрудники Дашкесанского районного отдела полиции проводят поисковые мероприятия для установления его местонахождения. Дополнительные сведения будут озвучены по мере поступления.