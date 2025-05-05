Принцесса Королевства Марокко посетила Шехидляр хиябаны

Находящаяся с визитом в нашей стране принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа 5 мая посетила Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лалла Хаснаа с уважением почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к монументу "Вечный огонь".

Гостья, полюбовавшаяся с самой высокой точки Баку панорамой нашей столицы, была проинформирована об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.